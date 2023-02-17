BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza: Fenerbahçe'den özür dilerim

Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalu oyuncu yaptığı açıklamalarda, "Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde." dedi. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 21:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 21:04