Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza: Fenerbahçe'den özür dilerim
Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalu oyuncu yaptığı açıklamalarda, "Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde." dedi. | Beşiktaş haberleri
İŞTE TECRÜBELİ OYUNCUNUN SÖZLERİ:
Josef de Souza: "Belki bir yıl sonra herkes unutacak ama o çocuklar bu acıyı hiç unutmayacak. Türkiye'de olmadığım dönemde de başları dik yürümeleri için elimden geleni yapacağım.
Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir. Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım.