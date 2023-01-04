Beşiktaş'ta ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş kararını verdi! İşte ayrılması beklenen 5 isim
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren siyah-beyazlılar, tecrübeli hocayla beraber çıkışa geçmek istiyor. Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, ayrılacak isimler konusunda kararını verdi. İşte Kartal'da takımdan ayrılabilecek olan 5 isim...
Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemiyor.
15 maç sonunda 26 puanı bulunan Kartal, zirvenin uzağında kaldı.