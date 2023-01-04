Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş onay verdi! Çifte yerli hamlesi
Devre arası transfer döneminde hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'e 2 isim önerdi. Deneyimli çalıştırıcının bu futbolculara onay verdiği ve fiyatlarının sorulmasını istediği iddia edildi. İşte o isimler ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre yönetimden kanat transferi isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine 2 isim önerildi.
Deneyimli çalıştırıcının, önerilen isimlerden Schalke'de forma giyen Mehmet Aydın ve Belçika ekibi Westerlo'da top koşturan Halil Akbunar'a sıcak baktığı öğrenildi.