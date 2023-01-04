BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş onay verdi! Çifte yerli hamlesi

Devre arası transfer döneminde hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'e 2 isim önerdi. Deneyimli çalıştırıcının bu futbolculara onay verdiği ve fiyatlarının sorulmasını istediği iddia edildi. İşte o isimler ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 06:40