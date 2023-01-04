Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, gerçekleştirilecek antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Masuaku’nun durumu ve transferle ilgili olarak, “Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncularımız gibi. Devre arasına kadar hepsini iyi değerlendireceğiz. Kimin gideceğine ben, yönetim ve futbolcu kendisi karar verecek.” dedi. İşte o sözler… (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştıcı; transfer konularına, hakem hatalarına ve siyah-beyazlı takımın son durumuna değindi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"Her maç önemli, lig uzun bir maraton. Sürekli hiçbir takım iyi ya da kötü gitmez. Antep maçında 2 puan kaybettik, bizim için olumsuz bir durumdu. Önemli olan oyun felsefemiz, bu konuda mesafe aldık.

Adana Demirspor sonrası Kasımpaşa maçını da kazanıp seri yapmak istiyoruz. Takımın genel durumu iyi. Salih, Oğuzhan ve Ghezzal'ın durumları sıkıntılı. Kerem'in de durumu 3-5 gün sürebilir. Weghorst'u bugün dinlendirdik. Durumuna bakacağız. Takımı yukarı çıkarmak için çalışacağız. Elimizdeki oyuncuların bunlara iyi cevaplar verdiğini söyleyebilirim. Transfer konusunda yazılıyor, çiziliyor ama ben hiçbir şey söylemedim.

Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncularımız gibi. Devre arasına kadar hepsini iyi değerlendireceğiz. Kimin gideceğine ben, yönetim ve futbolcu kendisi karar verecek. Bu her oyuncu için geçerli. Oyun anlayışımızı geliştirme konusunda yeterli değiliz ama mesafe aldık diye düşünüyoruz. Önümüzdeki maçlara da galibiyet için çıkacağız.

Bana teknolojik verilere inanmıyorsun dediler... Bu verilere kimse karşı çıkmaz ancak futbol bilimle eş değer değildir. Bazen ofsayttir, goldür, bazen de değildir. Bunlar yoruma açıktır. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncular, sahada iyi oynayamayabiliyor. Haklı çıkmak önemli değil, ortak paydada buluşmak önemli. Biz beraber yaşıyoruz. Birbirimizi dövmek mi istiyoruz, yoksa sevgi saygıyla mı bakmak istiyoruz. Menfaat için yok ediyoruz.

Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz. 30 sene önceye gidip bazı sözlerimi alırsan bugün geçerli. Bizim 30 yıl önce yaptığımızı, bugün başkaları yapıyor. Haklı çıkmak önemli değil, söylediklerimizi paylaşıp ortak noktada buluşmak önemli.

Biz Gaziantep maçı oynadık, mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, açıklamasını da yapmış. Hata yaptı. Bu suç değil, hatadır. Hata bilmeyerek yapılır. Ancak ondan sonrasında 15-16 tane faulleri var, atılması gereken oyuncular var. Ağzımızı açmadık.

Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı.

Madem artık bir işe başlandı, devam edilmeli. Bence bu kayıtlar açıklanmamalıydı ancak şimdi açıklandıysa, tüm maçlar incelenmeli."