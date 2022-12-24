Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Arthur Masuaku imzayı atıyor! Yeni adresi...
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş 29 yaşındaki sol beki gözden çıkarmıştı. Birçok takımın kadrosuna katmak istediği Demokratik Kongolu oyuncunun, transfer kararını kendisinin vereceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak konusu.
Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda görmek istemediği isimlerle ilgili düşüncelerini yönetimle paylaşmıştı.