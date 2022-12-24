BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nampalys Mendy adım adım Kartal'a! Teknik heyet onayı verdi

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı ekipte gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isim ise Leicester City forması giyen Nampalys Mendy oldu. Tecrübeli oyuncu için, teknik heyet de 'Olur' raporunu verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 06:40