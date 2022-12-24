BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gözden düştüler! Şenol Güneş'ten 2 oyuncuya neşter

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda gelecek isimler kadar gönderilecek oyuncular da önem taşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, 2 futbolcu konusunda kararını verdi ve listesini iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 10:52