Beşiktaş 'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Güneş'in açıklamalarını haberimizden izleyebilirsiniz.

GÜNEŞ'TEN İLK SÖZLER:



Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça konuşuldu. Son dönemde gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum.



Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor.

Bundan önce çalışan tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum.



Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz.

Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak, takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağımı bildirmek istiyorum.

Keyif alan, keyif veren bir futbol istiyoruz demiştim başkana zamanında. Bugün de aynısını söylüyorum. Kısa sürede radikal değişiklik olmadan, eldeki imkanlarla görevime devam etmek istiyorum.



Telefonuma beni hiç tanımayan bir sürü insan çok güzel mesajlar yolladılar. Sahada Cumhuriyet coşkusu içerisinde oynayarak kazanmak istiyoruz. Beşiktaş bir aile, beni de aralarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum.

"CEYHUN KAZANCI İLE ÇALIŞACAĞIM"

Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak.



3 günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. 3 maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimi sadece üç maç üzerinden konuşuyorum. Sonra bir ara olacak, kamplar olacak. Genel değerlendirmeyi birlikte yaparız.



Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum.



Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur. Bunları konuşup zaman kaybetmeyeceğiz. Yol yapmak istiyoruz, mazeret üretip zaman kaybetmek istemiyoruz.

Premier League oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier League, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım.

Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız.

Sıralamadaki yerimizi konuşmaya gerek yok, öncelikle oyunumuzu düzeltmeliyiz.

"HİÇ BİRİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"



Oyunculara varolan değerlerini gösterebiliyorsanız, sorun yok diyeceğim. Eğer ki gösteremiyorlarsa, bunu çözmeye çalışacağım. Tüm oyuncularımız değerli, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Ancak takıma yararı olmayan dışarıda kalır.

Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz.



Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş.



Yıldızlara bakıp 'Bir tanesinde ben varım.' dersem başarıya ulaşamam. Başarıya ihtiyacım var.

Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak. Benim bu konuda projelerim vardı. Gerekirse konuşuruz.

Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Dışarıdan bakınca siz de eleştiri yapabiliyorsunuz. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız. Takımın fiziksel durumu iyi deniyor ancak yine siz, takımın fiziksel durumunu tartışıyorsunuz.

Ben işin sorumlusuyum, oyuncular benim gözüm ve kulağım. Bir vücut var ve ben de beyni olmak istiyorum. Onların yaptığı iyi işler de benim işim olacak, başarısızlıklarım da benim başarısızlığım olacak.

Seyircimizin muhteşem desteği var. Tüm koşullara rağmen bunu kaybetmemeliyiz. Sahadaki oyuncular da coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Bence akıl kullanmak, duygulara göre ikinci planda kalıyor. Bu baskıyı azaltıp, coşkuyla beraber aklını kullanmalarını sağlamalıyız. Ben bunu dışarıdan bakarak söylüyorum.

"Ben Ahmet Nur Çebi'yle yeni tanışmadım, dostluğumuz ayrı. Ancak onun olduğu yerde işi o yönetir, ben de takımı yönetirim. Bazen farklı yerlere çekilmeye çalışılabilir ancak burası aile şirketi değil."

Ceyhun Bey, transferin hakkı verilmedi dedi. Transfer, herkesin ortak konuşması ve öyle yapılması gereken bir şey. Demek ki kötü gidersek bize de böyle yapacak. (Gülerek)

Cumhuriyetimizin 99. yılını da kutluyorum. Biz yarınki kutlamaya katılamayacağız kampta olmamız nedeniyle. O yüzden şimdiden bunu söylemek istiyorum.

Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım. Ben ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon'daydım. Orada dolaştım, sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikten sonra düşündüm ve olabilecek en iyi senaryo gerçekleşti. Beşiktaş'ta çalışmak çok önemli.

Muleka'yı hiç izlememiştim, ilk defa geçen sene izledim. Çok beğendiğim bir oyuncu.

İlk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk Tosun vardı. Cenk oynuyordu, sonra bocaladı ve Mario oynadı. Sürekli değiştik. İşin sonunda ikisi de milli takımlarında oynadı. Uyumu sağladıktan sonra, sistem halledilir.



Güneş her gün doğuyor. Tekrar batıyor, tekrar doğuyor. Onun için, her çıkışından faydalanmak gerekiyor.



Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım.



Önce güçlü bir takım görüntüsü vermemiz lazım. Beşiktaş, Hatayspor'a kaybettiğinde neden tepki alıyor? Çünkü daha güçlü. Bu yüzden oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek durumundayız.



Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay.' dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek.

Ceyhun benim için bir şans. 15 aydır burada çalışıyor, burayı biliyor. Benim az bir zamanım var, takımı toparlamalıyım. Umuyorum geçen zaman içerisinde çok başarılı bir takım oluştururuz. Gelecek süreçte yeni antrenörler katılır mı? Buna ileride bakarız.



Ben önemliyim ancak tek başıma kurtarıcı değilim. Söyleyebileceğim şey, ben kendimi başarı için buraya adıyorum.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ DE KONUŞTU!

Bugün, Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği hocamız Sayın Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. O da bizimle çalışmayı kabul etti. Valerien Ismael'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızı herkesin öğrenmesini istiyorum.

Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk.

Hakem hataları, medya... Bu hale bu şekilde geldik. Teknik kadromuzun üzerinde bir huzursuzluk yaratıldı. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok, önümüze bakacağız.

Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 senede 3 şampiyonluk kazandık. Hepsinde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Şenol Güneş'le, Valerien Ismael ile vedalaşmamızın ardından ilk kez çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum.

Hoca seçiminde Valerien Ismael, Ceyhun Bey'in önümüze koyduğu alternatiflerden biriydi. Kararı o almadı. O dönem kararı, kulüp gerçeklerini de düşünerek ben aldım. Dışarıdan gelen hocaların da saygı görmeye hakkı var. Kendisini sevdiğimi paylaşmak istiyorum.

BEŞİKTAŞ SPORTİF DİREKTÖRÜ CEYHUN KAZANCI: YARIŞA DAHİL OLACAĞIZ!

Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur. Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum. İyi bir kadro kurduk ancak bu kadronun hakkı verilemedi. Şenol Güneş'le birlikte, şampiyonluk yarışına dahil olacağımızı düşünüyorum.