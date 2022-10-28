Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş için imza töreni düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adam için imza töreni düzenledi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Dele Alli ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güneş, İngiliz yıldız ile ilgili "Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun %50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?" ifadelerini kullandı.