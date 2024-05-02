Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sakatlığı, Daniel Amartey'in ise ağabeyinin cenazesine katılacağını için Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmaın kadrosunda yer almayacaklarını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.
Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.