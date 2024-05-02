Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sakatlığı, Daniel Amartey'in ise ağabeyinin cenazesine katılacağını için Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmaın kadrosunda yer almayacaklarını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: