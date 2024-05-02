Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligin 35. haftasında oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip galibiyet istiyor. Son haftalarda iyi sonuçlarla sezonu kapatmak isteyen Kartal'da Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde de moral bulmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, cuma günü saat 20.00'de başlayacak müsabakada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 34 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu 51 puanla beşinci basamakta yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgiyle elde ettiği 49 puanla yedinci sırada bulunuyor.
LİGDE SON 21 MAÇI KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.
Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.
4 EKSİK
Beşiktaş'ta, Rizespor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, yarın görev alamayacak.
Demir Ege Tıknaz'ın durumu ise yapılacak son idmanın ardından belli olacak.
SEMİH VE AMARTEY SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih ve Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.