Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda siyah beyazlıların, River Plate forması giyen Paulo Diaz'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a stoper için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Fotomaç'ın Arjantin medyasından derlediği habere göre Beşiktaş, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor.

Haberde F.Bahçe ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi. Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.