Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Muleka
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
👉 KARTAL'DA EKSİKLER!
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ghezzal ve Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Ghezzal sakatlığını atlattı ancak tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmedi.