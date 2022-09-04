Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü'ne konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Muleka

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

👉 KARTAL'DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ghezzal ve Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Ghezzal sakatlığını atlattı ancak tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmedi.