Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün kendi oyunumuzu devam ettirmeyi istiyoruz. Zor bir deplasmana geldik. Rakibimiz yeni bir hocayla çıkıyor ama kendisi hakkında da bilgi sahibiyiz. Maçı galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz."

"İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek."

"Josef... Liderimizin geri döndüğünü söyleyebilirim."

"Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir ama şu an bir şey söylemek için erken."