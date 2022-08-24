Son dakika: Dele Alli Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2022- 15:06 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022- 15:42
Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak.
Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.
İngiliz futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.