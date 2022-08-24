Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürerken gözler Dele Alli'ye çevrildi. Nijerya asıllı futbolcunun hayatını merak eden sporseverler Dele Alli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Dele Alli hakkında tüm detaylar...