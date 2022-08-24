Beşiktaş'ta bir süredir transferde gündemde olan Dele Alli İstanbul'a geldi. İngiliz futbolcu ile Everton ile 1 yıllığına kiralanma konusunda anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı ve Dele Alli İstanbul'a geldi.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU



Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak. Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.



LAMPARD BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood maçı öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'yle ilgili konuşmuş ve "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" ifadelerini kullanmıştı.