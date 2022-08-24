Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ancak özür dilemesinin ardından affedilen 19 yaşındaki savunmacının transfer durumuyla ilgili bomba bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Serdar Saatçı ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Genç savunmacı, siyah beyazlıların yaz kampında kadro dışı kalmıştı. Serdar Saatçı daha sonra özür dilemesinin ardından affedilmişti.

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir transfer haberi geldi.

İtalyan basını Sampnews24'te yer alan habere göre, Sampdoria, transferin son günlerinde Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı.

Bunun yanı sıra genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlarından da takip ettiği kaydedildi.

Serdar Saatçı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.