DELE ALLI KİMDİR? | Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürerken gözler Dele Alli'ye çevrildi. Nijerya asıllı futbolcunun hayatını merak eden sporseverler Dele Alli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Dele Alli hakkında tüm detaylar...

Beşiktaş'ta adı en sık geçen futbolculardan biri haline gelen Dele Alli'nin futbol kariyeri merak konusu haline geldi. Siyah beyazlı takıma geçişi henüz netleşmeyen futbolcu hakkında Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

DELE ALLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi. Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

DELE ALLİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dele Alli'nin profesyonel fubol kariyerinde yer aldığı takımlar şöyle:

MK Dons U18 (2013-2014)

MK Dons (2014-2015)

Tottenham (2014-2015)

MK Dons (2014-2015)

MK Dons (2021-2022)

DELE ALLİ GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI, MEVKİSİ NEDİR?

Yeni sezonda Beşiktaş'ta oynaması beklenen orta saha oyuncusu Alli, en son Tottenham'da yer almıştır.