Sol bek takviyesi için oldukça geniş bir liste oluşturan ve adaylarla sıkı temaslar kuran Beşiktaş, bu bölgeyi Arthur Masuaku ile doldurdu.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Arthur Masuaku'ya kavuşuyor!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu flaş bir isimle dolduruyor. Siyah beyazlılar, İngiltere Ligi takımlarından West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku için anlaşma sağladı. Demokratik Kongolu savunmacının İstanbul'a geliş zamanı da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası gaza basan siyah beyazlı kulüp, Premier Lig ekibi West Ham'ın 28 yaşındaki futbolcusu ile anlaşma sağladı.
1,79 boyundaki Demokratik Kongolu savunmacının kiralanması için önce kulübüyle anlaşan Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile de el sıkıştı.