Beşiktaş Kulübü'nün İngiliz ekibi Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, Siyah-beyazlılarda takımın en önemli parçalarından biri olmak istediğini söylerken, "Ciddi anlamda çok özel bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Teklifi de alınca, bunun özel bir durum olacağını ve taraftarla aramızda özel bir bağ kurabileceğimizi hissettim ve transfer teklifini kabul ettim" dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan flaş itiraf! "Saha içinde ağladım"
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Hollandalı golcü, siyah beyazlılara transfer sürecine dair flaş ifadeler kullandı. Yıldız isim, çarpıcı bir itirafta da bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Dergisi'ne konuşan 30 yaşındaki futbolcunun röportajı şu şekilde;
- Öncelikle biraz çocukluğunuzdan başlamak istiyoruz... Alışılagelmişin dışında bir futbolculuk hikâyeniz var. Genellikle zor bir çocukluk döneminin ardından yıldızlaşan futbolculara aşinayız dünya futbolunda. Ancak siz ailenizin tüm imkânlarına rağmen hayallerinizin peşinden gitmiş ve günün sonunda da başarmış olanlardansınız. Bu süreçte karşınıza çıkan zorluklar neler oldu?
Wout Weghorst: Tabii ki çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Ailem her konuda bana çok destek oldu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Kendimi bildim bileli futbolu çok seviyorum, her zaman futbolcu olmayı hayal etmiştim. Şükürler olsun ki şanslıyım ve profesyonel futbolcu olarak hayallerimi gerçekleştirebildim. Yaşadığım zorluklar konusuna gelecek olursak ise tam olarak bir kulübün altyapısında oynamadım. Büyük kulüpler beni altyapı takımlarında değerlendirmeyi tercih etmediler. Seçilen oyuncu olamadım genç yaşlarda ama çalışmaya devam ettim, hayallerimin peşinde koşmaya devam ettim ve üst seviyelerde oynayan bir futbolcu olmayı başardım.