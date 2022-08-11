- Öncelikle biraz çocukluğunuzdan başlamak istiyoruz... Alışılagelmişin dışında bir futbolculuk hikâyeniz var. Genellikle zor bir çocukluk döneminin ardından yıldızlaşan futbolculara aşinayız dünya futbolunda. Ancak siz ailenizin tüm imkânlarına rağmen hayallerinizin peşinden gitmiş ve günün sonunda da başarmış olanlardansınız. Bu süreçte karşınıza çıkan zorluklar neler oldu?

Wout Weghorst: Tabii ki çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Ailem her konuda bana çok destek oldu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Kendimi bildim bileli futbolu çok seviyorum, her zaman futbolcu olmayı hayal etmiştim. Şükürler olsun ki şanslıyım ve profesyonel futbolcu olarak hayallerimi gerçekleştirebildim. Yaşadığım zorluklar konusuna gelecek olursak ise tam olarak bir kulübün altyapısında oynamadım. Büyük kulüpler beni altyapı takımlarında değerlendirmeyi tercih etmediler. Seçilen oyuncu olamadım genç yaşlarda ama çalışmaya devam ettim, hayallerimin peşinde koşmaya devam ettim ve üst seviyelerde oynayan bir futbolcu olmayı başardım.