Victor Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer...

Victor Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer...

Süper Lig'de oynadığı ilk maçtan galip ayrılan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlılar, dört bir koldan stoper arayışında. Bu doğrultuda Kartal, Meksika Ligi takımlarından Club Tijuana forması giyen Victor Guzman'ı listesine almıştı. 20 yaşındaki stoperin transfer durumuna dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 11:38