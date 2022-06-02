Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş son dakika haberi: Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Romain Saiss ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Romain Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 1 yıl opsiyonuna bağlı. 1.5 miyon Euro garanti ücret. 500 bin Euro'da bonusların bulunduğu bir paket olacak. " dedi.
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