Romain Saiss kimdir? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss kaç yaşında ve nereli?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Bir süredir siyah-beyazlıların gündeminde olan Romain Saiss ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş Faslı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Peki, Romain Saiss kimdir, hangi takımlarda forma giydi? İşte Romain Saiss'ın bilinmeyenleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 21:03