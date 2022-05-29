BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon tüm kupalara ambargo koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Valerien Ismael, takımın eksiklerini analiz ederek yönetime raporunu iletti. Beşiktaş Adam Buksa, Paul Onuachu, Ozan Kabak gibi isimler için çalışmalara başladı. (Beşiktaş transfer haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

PAUL ONUACHU

Siyah-beyazlıların forvet adaylarından biri olan Onuachu'yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Voetbal Belgique'in haberine göre Genk kulübü oyuncusunun son kararını bekliyor.

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ADAM BUKSA

Süper Lig'de geçirdiği kötü sezonun ardından kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliğini forvet mevkisine verecek. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Adam Buksa'nın yeni adresinin ise sürpriz bir takım olacağı iddia edildi.

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ATINÇ NUKAN

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken gündemine eski futbolcusu Atınç Nukan'ı aldı. Transferin gözdesi haline gelen Atınç'a, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü ile Ümraniyespor da talip oldu.

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OZAN KABAK

Sabah'ta yer alan habere göre Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 Ozan'la ilgili flaş bir karar verdi. Alman temsilcisi iki senedir kiralık yolladığı Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı aldı. 22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.

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OMAR MARMOUSH

Golcü arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim bomba gibi düştü. Kadrosunu golcü bir futbolcu ile güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Omar Marmoush'un menajeri ile temasa geçti.

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