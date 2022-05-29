Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, golcü arayışı sürüyor. Siyah-beyazlıların forvet adaylarından biri olan Paul Onuachu'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçika Ligi takımlarından Genk'te boy gösteren santrforun teklifleri değerlendirdiği ve transferde henüz karar vermediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların forvet adaylarından biri olan Onuachu'yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Voetbal Belgique'in haberine göre Genk kulübü oyuncusunun son kararını bekliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 28 yaşındaki forvet ise teklileri değerlendiriyor. Beşiktaş, Batshuayi'ye 3 milyon euro'dan fazla öderken; bu rakam Onuachu'nun Genk'teki kazancının iki katından fazla.