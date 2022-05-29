Beşiktaş’a Adam Buksa transferinde kötü haber! Yeni adresi…

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekip, Amerika MLS ekiplerinden New England forması giyen Adam Buksa ismini gündemine almıştı. 25 yaşındaki golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Polonya basını, Buksa'nın yeni adresini duyurdu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)