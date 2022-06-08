BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu!

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Siyah-beyazlılarda sergilediği futbolla göz dolduran Rıdvan Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta buna göre Rıdvan Yılmaz'ın yerine alınacak ismi belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 15:56