Geride bıraktığımız sezonu zirvenin gerisinde noktalayan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın performansı dikkat çekmişti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu!
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Siyah-beyazlılarda sergilediği futbolla göz dolduran Rıdvan Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş'ta buna göre Rıdvan Yılmaz'ın yerine alınacak ismi belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Genç sol bek, çizdiği grafikle Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Beşiktaş, sezon başından beri Avrupa ekiplerinin radarına giren başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transfer olması halinde alternatifini buldu.