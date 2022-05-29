BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Mısırlı forvet! Omar Marmoush ile ilk temas kuruldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle hücum hattına yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin gündemine sürpriz bir forvet düştü. Kara Kartal, Mısırlı golcü Omar Marmoush'un menajeri ile temasa geçti. Sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 06:40