Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, golcü transferinde arayışlarına hız verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Mısırlı forvet! Omar Marmoush ile ilk temas kuruldu
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle hücum hattına yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin gündemine sürpriz bir forvet düştü. Kara Kartal, Mısırlı golcü Omar Marmoush'un menajeri ile temasa geçti. Sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...
3 FORVET TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sezonun sona ermesiyle birçok furbolcusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlılarda özellikle hücum hattında kadroda önemli bir eksilme yaşanıyor.
Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi biterken İngiliz ekibine geri döndü.