BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes Kartal oluyor! İşte geliş saati

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı. Portekizli yıldız, bu akşam saat 20.00'de siyah-beyazlılar için İstanbul'da olacak. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 12:43