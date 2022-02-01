Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu 4+1 yıllığına Beşiktaş forması giyecek.

Siyah beyazlılardaki yabancı problemi sebebiyle Gedson Fernandes, sezon sonunda Beşiktaş'a katılacak. Siyah beyazlılar oyuncuyu sezon sonuna kadar bir Süper Lig ekibine kiralayacak.

Gedson yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Benfica'ya ise 6 milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %50 pay verilecek. Kara Kartal bonservis ücretini 5 yıllık vadeyle ödeyecek.