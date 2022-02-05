23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Beşiktaş, ligde 6'ncı sırada yer alıyor. Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa'yı almayı başaran siyah beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında...
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde bu maçtan 3 puanla ayrılıp galibiyet serisi başlatmak istiyor. Antalyaspor ise kötü gidişata son verip alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Teknik direktör Önder Karaveli, takımı başında 9 maça çıkarken galibiyet serisi oluşturamadı. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi siyah-beyazlılarda yaşananlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın bunu başarmak için ihtiyacı olan şey ise galibiyet serisi yakalamak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın başında çıktığı 9 maçta yakaladığı bir galibiyet serisi henüz yok.
KARTAL'DA EKSİK YOK!
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlıklar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.