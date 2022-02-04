Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlılarda sezon sonunda teknik direktörlük görevine getireleceği konuşulan Şenol Güneş hakkında açıkalamalarda bulundu. Çebi, "Şenol Güneş'i severiz, fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Çebi, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın başına geçeceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti." dedi.