Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebi, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın başına geçeceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti." dedi.