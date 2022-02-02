BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes Beşiktaş için bu akşam geliyor! İşte saati...
Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer etti Portekizli yıldız Gedson Fernandes bu akşam İstanbul'a geliyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Saat 20:30 civarında İstanbul'da olacak. Sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da oynayacak. Sonra Beşiktaş'a gelecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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