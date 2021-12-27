Konyaspor 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

27 Aralık 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.
İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.
Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.
KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI
Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.
Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.
Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
KARAVELİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.
Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.
Konyaspor 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 39 yaparken Beşiktaş ise 28 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya BŞB MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.
İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.
Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.
KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI
Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.
Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.
Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
KARAVELİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.
Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı