27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal son dakikada yıkıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 39 yaparken Beşiktaş ise 28 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya BŞB MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.

İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.

KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI

Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.

Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

KARAVELİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.
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