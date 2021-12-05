25 Aralık 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 19. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa, Altay'ı mağlup etti. Gün ortası maçlarında Hatayspor deplasmanda Giresunspor'u devirirken Galatasaray, evinde Antalyaspor'u yenerek haftalar sonra 3 puan aldı. Günün son maçı Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynandı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:56
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

20- GÖZTEPE: 14 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

19- YENİ MALATYASPOR: 15 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

18- KASIMPAŞA: 15 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

17- Ç. RİZESPOR: 17 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

16- ALTAY: 18 PUAN

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