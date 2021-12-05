25 Aralık 2021, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 19. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa, Altay'ı mağlup etti. Gün ortası maçlarında Hatayspor deplasmanda Giresunspor'u devirirken Galatasaray, evinde Antalyaspor'u yenerek haftalar sonra 3 puan aldı. Günün son maçı Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynandı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte güncel puan durumu...
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
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