27 Aralık 2021, Pazartesi
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Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.
Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı
Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından Pjanic'ten sakatlık açıklaması! "Hakem..."
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Pjanic açıklamalarda bulundu. Boşnak futbolcu, "Omzuma bir darbe aldım ama çok ciddi bir şey değil. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, bir darbe aldım, geçen maçta da bir darbe almıştım ama kararı hakemler veriyor. Biz oyunumuza konsantre olmalıyız." dedi.
Beşiktaşlı Miralem Pjanic, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.
Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı
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