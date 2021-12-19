Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Skov Olsen listeye eklendi
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Danimarkalı kanat Andreas Skov Olsen’i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Hertha Berlin, Real Sociedad ve Rangers'ın da yıldız futbolcuya talip olduğu fakat 21 yaşındaki genç yıldızın siyah beyazlılara sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kara Kartal, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlıların son olarak Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine eklediği öğrenildi. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde, Danimarkalı futbolcunun taliplerinin attığı iddia edildi.
Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Hertha Berlin, Real Sociedad ve Rangers'ın da yıldız isme talip olduğu fakat 21 yaşındaki genç yıldızın Beşiktaş'ı sıcak baktığı iddia edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti. Danimarka Milli Takım'ın da formasını giyen Olsen, çıktığı 15 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.
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