27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor Beşiktaş maçında Miralem Pjanic sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 81. dakikasında Miralem Pjanic sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 81. dakikasında siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, sakatlanarak kenara geldi. Yıldız ismin yerine Atiba dahil oldu.

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