03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş’ta o isim Devler Ligi kadrosunda yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Avrupa'ya listelerinin verilmesinin son gününde Miralem Pjanic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Boşnak yıldızı UEFA listesine bildirmişti. Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Lecce'de kiralık olarak geçiren Güven Yalçın'ı ise bildirmedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya iletirken, Güven Yalçın büyük bir şok yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA'ya bildirilen kadroda Güven Yalçın'a yer vermedi. Milli futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş Devler Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! haberin devamı

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