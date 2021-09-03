Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Devler Ligi'nde yer alacak kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde yaptığı tüm takviyeleri 25 kişilik listeye yazdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)