BÜLENT TİMURLENK PJANİC TRANSFERİNİ YORUMLADI: 'DAHA İYİSİNİ DUYMADIM!'

'Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti.