03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'i konuşuyor! "Daha iyisini duymadım"

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Siyah-beyazlılar Devler Ligi klasında bir kadro kurmak isterken, son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. Boşnak yıldızın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

O. Lyon formasıyla kendini dünyaya tanıtan Miralem Pjanic, 2011'de Roma'ya transfer olmuştu. Burada uzun süre başarıyla forma giyen Pjanic, daha sonra Juventus'un yolunu tuttu.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

2020 yılında da 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya giden Pjanic, bu sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

PJANİC SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞINCA...
Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

BÜLENT TİMURLENK PJANİC TRANSFERİNİ YORUMLADI: 'DAHA İYİSİNİ DUYMADIM!'
'Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Geçen sezon Pjanic, Barcelona'ya giderken ondan çok daha genç olan Arthur'u alan Juventus'ta teknik direktör Allegri, Bosnalı yıldızın geri dönüşüne olumsuz yanıt verdi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Roma'da da Jose Mourinho'dan olumlu yanıt alınamayınca geçen hafta Koeman'ın, "Bu kadar kalabalık kadro ile çalışamam. Umtiti ve Pjanic'in başlarının çaresine bakmaları lazım" dediği oyuncu, transfer tahtası kapanınca kulübünde kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Beşiktaş, Alex Teixeira gibi bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bence asıl bombayı Pjanic'i kiralayarak yaptı. Onun Juventus yıllarında oynadığı futbol bu ligin çok üstünde. Elbette ki Atiba'nın, Salih'in forması tehlikeye girecek ama Miralem Pjanic bu…

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Bu flaş transferin perde arkasında Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir yük olan Adem Ljajic'in menajeri Fali Ramadani'nin aynı zamanda Pjanic'in de menajeri olduğunun altını çizmek lazım.'

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

9 MADDEDE PJANİC! SARRİ, ALLEGRİ, SPALETTİ...
Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Roma ve Juventus'ta da oynayan Pjanic için toplam 110.5 milyon Euro bonservis ödendi. Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım

Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı. 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi. (Sabah)

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