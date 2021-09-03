05 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, Avrupa'da adından söz ettirecek bir transfere imza attı. Siyah-beyazlı takım, Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu ve Boşnak oyuncuyu UEFA listesine dahil etti. Bu transferde son saatler film gibi geçerken, perde arkası da ortaya çıktı. İşte yaşananlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Süper Lig'de şampiyon unvanını korumak, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar almak isteyen Beşiktaş, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Barcelona forması giyen Miralem Pijanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'i kongre üyesi Tarkan Ser özel uçağı ile İstanbula getirdi ve Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçirip evrakları TFF'ye yolladılar. Dünyaca ünlü futbolcunun geliş hikayesi de filmleri aratmadı. Hürriyet'in haberine göre Pjanic transferinde yaşananlar şöyle:

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

LJAJIC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro'yu bulan Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiles, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar. Ljajic'in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, "Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic'in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona'dan oyuncu getiririm" yanıtını verdi.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

Bunun üzerine Sırp futbolcunun kontratı, feshedildi. Ljajic'e alacakların bir kısmı ve bonservisi verildi. Ljajic, Hasic gibi oyuncularında menajerliğini yapan Ramadani'nin yakın çevresine siyah beyazlı kulübe jest yaptığını ifade ederek "Hayırlı olsun" dediği ifade edildi.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

YALÇIN'IN HABERİ YOKTU!

Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a sormadan dünya çapındaki yıldız Pjanic için beklemeden el sıkıştılar. Makedon menajer Fali Ramadani Barcelona ile konuşarak bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralık olarak verilmesini sağladı. Beşiktaş'ta Ljajic, Hasic gibi oyuncuların da menajerliğini yapan Ramadani'nin yakın çevresine siyah beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve jest yaptığını ifade ederek "Hayırlı olsun" dediği ifade edildi.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

BU KEZ KURYE İLE DEĞİL, ARABAYLA...

Kartal geçen sezon Ghezzal'in evraklarını motosikletli kuryeyle yetiştirmişti. Bu sezon ise bu kez Pjanic'in evraklarının acil yetiştirilme durumu ortaya çıktı. Buna rağmen siyah beyazlılar bu kez oyuncuyu arabayla yetiştirdi.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yazdırabilmek zamanla yarıştı.

Kulüp yetkilileri Barış Papila ve aracı kullanan Erdinç Gültekin, 22:45'te havaalanından aldıkları Miralem Pjanic'i 23:15'te hastaneye yetiştirdi. Sağlık kontrolü sonrası evraklar TFF binasına ulaştırıldı.

Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş...

21:14 KAP açıklaması

22:40 Pjanic İstanbul'a geldi

23:15 Hastaneye varıldı (Sağlık kontrolü)

23:40 TFF Tescil Bürosu'na yola çıkıldı

00:00 TFF Tescil Bürosu'na gelindi.

00:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF Tescil Bürosu'nda

00:47 Pjanic resmen Beşiktaş'ta

00:52 Lisansı çıktı

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