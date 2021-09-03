03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Beşiktaş Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Devler Ligi'nde yer alacak kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde yaptığı tüm takviyeleri 25 kişilik listeye yazdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya iletti. Yeni transferlerin tümü kadroda kendisine yer buldu.

İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi kadrosu:

Beşiktaş'ta o isim Devler Ligi kadrosunda yok! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta o isim Devler Ligi kadrosunda yok! Beşiktaş'ta o isim Devler Ligi kadrosunda yok!
Avrupa Pjanic’i konuşuyor! Daha iyisini duymadım Avrupa Pjanic'i konuşuyor! "Daha iyisini duymadım"
Pjanic UEFA listesine yazıldı! Pjanic UEFA listesine yazıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör