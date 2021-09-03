Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Devler Ligi'nde yer alacak kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde yaptığı tüm takviyeleri 25 kişilik listeye yazdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya iletti. Yeni transferlerin tümü kadroda kendisine yer buldu.

İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi kadrosu:

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