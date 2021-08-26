YERLİ OYUNCU TAKVİYESİ ŞART



Transfer politikasını kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerine kuran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem savunmayı güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak istediği için kesenin ağzını açtı. Kartal sezon başında yerli olarak Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Salih Uçan'ı renklerine katmıştı.