Son dakika transfer haberi: İtalyan basını duyurdu! Umut Meraş Beşiktaş'ta
İtalyan medyası Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek arayışına hız veren Beşiktaş'ın, Le Havre'den Umut Meraş ile her konuda anlaştığını yazdı. Siyah beyazlıların, milli oyuncunun transferi için Fransız kulübüne 1.3 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar transfere doymuyor. Fransız savunma oyuncusu N'Sakala'nın maç içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığı sonrasında sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, yönetim Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon Euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon Euro'luk teklifini iletti. Le Havre düşünmek için süre isterken, İtalyan basınından iddialı bir açıklama geldi
300 BİN EURO ZAM YAPTILAR
Çizme basınında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı ileri sürüldü. Rudy Galetti, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
YERLİ OYUNCU TAKVİYESİ ŞART
Transfer politikasını kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerine kuran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem savunmayı güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak istediği için kesenin ağzını açtı. Kartal sezon başında yerli olarak Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Salih Uçan'ı renklerine katmıştı.
Profesyonel kulüp kariyerinde 176 maçta şans bulan Umut Meraş bu periyotta 5 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 12 gole direkt katkı verdi. Yıldız futbolcu 2'si 90 dakika olmak üzere 5 lig maçının 4'ünde forma giydi.
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