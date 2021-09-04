Son dakika Beşiktaş haberleri: Miralem Pjanic'ten çarpıcı açıklamalar! "Bana saygısızlık yaptı"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın La Liga devi Barcelona'dan kiraladığı Boşnak yıldız Miralem Pjanic, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marca'ya konuşan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibindeki teknik direktörü Ronald Koeman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, İspanyol basınından Marca'ya özel açıklamalarda bulundu. Maaşında indirime giderek siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunu söyleyen Boşnak yıldız, Barcelona'daki antrenörü Ronald Koeman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi. Pjanic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KOEMAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI"
"Koeman bana saygısızlık yaptı, benimle hiç iletişim kurmadı. Çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konuda bana karşı açık olunmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim çünkü futbol oynamayı seviyorum. Futbolun ekonomik yönü elbette önemli ama hayatta oğlumdan sonra en çok sevdiğim şey futbol. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutlu ve motiveyim."
"BARCELONA'YA GİTTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
"Barcelona'ya transfer olduğum için pişman değilim. Hayatta bazı şeylerin olacağı vardır. Hiçbir zaman savaştan kaçmadım, hırslı ve rekabetçi biriyim. Neler yapabileceğimi biliyorum."
"BEŞİKTAŞ'TA MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
"Barcelona'yı hep övdüm ama Koeman ile olmadı. Şu an tamamen Beşiktaş'a odaklandım ve sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta mutlu olacağımı düşünüyorum."
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