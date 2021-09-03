03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Pjanic'le birlikte transferi noktaladık

Çebi: Pjanic’le birlikte transferi noktaladık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralık olarak renklerine bağladı. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Pjanic'in tescil işlemleri için seferber olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Asbaşkan Emre Kocadağ transferi bitirmek için soluğu TFF Tescil Bürosu'nda aldı.

Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic'in TFF Tescil Bürosu'nda lisansının çıkarılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer koşuşturmasının son saniyeye kadar sürdüğünü belirten Çebi şunları söyledi:

"İlginç bir transfer süreci oldu. Son dakika, son saniye... Böyle şeyler olabiliyor. Ligde de Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz. Pjanic kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Pjanic'i birkaç dakika kala UEFA listesine eklettik. Transferi noktaladık. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise, Ahmet Nur Çebi'nin sözleri üzerine "Başkanımız 'Transfer bitti' dediyse bitmiştir" yorumunu yaparken, Pjanic transferinde yaşanan heyecanı geçtiğimiz sezon Rachid Ghezzal transferini sonlandırmak için harcanan çabalara benzetti ve şunları kaydetti:

"Gerçekten bir fırsat transferi oldu. Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. En iyiler Beşiktaş'a geldi. Dilerim ki taraftarımıza layık bir futbol izletiriz. Geçen sene de Ghezzal transferi böyle bitmişti. Umarım Pjanic de bize uğurlu gelir."

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