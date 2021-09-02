02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-GOLLERİ İZLEYİN) Kartal'dan farklı prova

Beşiktaş farklı kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'u, Mehmet Topal, Güven Yalçın (2) ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden, Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş, 7 puan toplamıştı. Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Kartal, bu doğrultuda Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşılaştı.

Beşiktaş; Mehmet Topal, Güven Yalçın (2) ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İşte Beşiktaş - Ümraniyespor maçının golleri;

GOLLERİ İZLEYİN;
GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor
GOL | Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor
GOL | Beşiktaş 3-0 Ümraniyespor
GOL | Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor

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