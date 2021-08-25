Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta, stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Kaan Ayhan transferinde son dakika pürüzü çıkması durumunda İtalya’da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray Günter için devreye girecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Stoper mevkii için Kaan Ayhan ile anlaşmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar, sürpriz bir isme daha kanca attı.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, Kaan transferinde son dakika pürüzü çıkması durumunda İtalya'da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray Günter için devreye girecek.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki başarılı stoper, daha önce Galatasaray'da 50 resmi maçta forma giydi.

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