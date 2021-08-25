Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bir bölümünü izlediği 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı takım çalışmaları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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