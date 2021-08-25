Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, siyah beyazlıların transfer operasyonundan yeni yabancı kuralına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Çebi, Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak, "Başarılı bir oyuncu. Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var. Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz" şekllinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların başkanı, transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

" 8+3 yabancı kuralını doğru bulmuyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız."

"Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1 ya da 3 transfer yapma planına götürüyor. Listeyi UEFA'ya vermeden önce yapmak önceliğimiz. Gecikiyorsak da gecikebiliriz, acelesi yok. Minimum 1, maksimum 3 transferde kalmak istiyoruz."

"Hocamıza kadro kurarken çok güveniyoruz. Malzemeyi hocamıza sunalım kendisi doğru tercihlerle sahaya takımı çıkartacaktır. Başarılı olan formasını giyecektir."

"Gereken katkıyı alamadıkları zaman hocalar teknik duruma göre karar veriyor ve kadro dışı durumları ortaya çıkıyor. Kimsenin bu oyunculara talip olmaması beni çok şaşırtıyor. Bu oyuncular şampiyon takımın oyuncuları."

"N'Sakala, önem verdiğimiz ve bizim çok değerli bir oyuncumuz, onu bu şekilde görmek bizi çok etkiledi. Çok şükür sağlığı iyi, umarız milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir."

"LJAJIC İÇİN TEKLİF YOK"

"Bize henüz Ljajic için gelen bir teklif yok. İyi kötü Beşiktaş forması giyen bir futbolcu, onun da mutlu olmasını isteriz."

"Gedson başarılı bir oyuncu. Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var. Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz"

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında penaltısının verilmediğini söyleyebilirim. Herkes kendi takımı için aynı şeyleri söylüyor. Umarım bu tür hatalar ilk haftalarda kalır ve sürmez. Bu böyle devam ederse yandık."

"Diğerleri de başka türlü söylüyor. Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltılarının verilmediğini söylüyor. Kendi canı yanan konuşuyor. En azından VAR'a bile gidilmedi."

"Lig yeni başlamasına rağmen ön plana çıkan şey hakem hataları oldu. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ben, Beşiktaş'ın bir penaltısının verilmediğini söyleyebilirim."

"FİKRET ORMAN'A CEVAP VERECEĞİM"

"Fikret Orman 2 yıl durup tekrar konuşmuş, herhalde bir sebebi vardır. Bunlar aile konularıdır. Kendisine ilk divan ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğime kimsenin şüphesi olmasın."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARIYA ALIŞIĞIZ"



"Biz, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya alışığız, umarım iyi bir kura çekeriz. Futbolda şans da önemli. Yaptığımız transferleri, Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak da yaptık. Ülke puanına çok ihtiyacımız var."



"Ersin için verilen rakamları az buluyoruz. Formayı kim hak ederse o alır, hocalarımın adaletinden hiç şüphem olmadı. Verilen rakamlar işimize gelmedi, çocuğumuza verilen miktarlar az geldi."

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