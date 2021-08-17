17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

O sorunu Kaan Ayhan çözecek! Beşiktaş'tan savunmaya yerli hamlesi

O sorunu Kaan çözecek! Savunmaya yerli hamlesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında stoper bölgesine yerli bir alternatif de oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın transferi önem taşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, TFF'nin 8+6 yabancı kuralına uygun şekilde hareket edebilmek için bir satranç ustası gibi planlar yapıyor. Kalede Ersin Destanoğlu'nu oynatan, genç eldivenin transferi halinde de Mert Günok'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'ın Kaan Ayhan'da ısrar etmesinin iki önemli sebebi var. İlki yerli statüsünde olabilmesi, ikincisi stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında rahat şekilde forma giyebilmesi. Beşiktaş'ta Josef, Teixeira transferinde önemli rol oynadı. N'Koudou, Batshuayi ile görüştü. Taraftarlar şimdi de Kenan Karaman'dan 'kankası' Kaan için ön ayak olmasını istiyor.

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